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До «судного дня» осталось всего два года: ученые сделали шокирующий прогноз

До «судного дня» осталось всего два года: ученые сделали шокирующий прогноз

Прощай, Арктика: ученые подсчитали, когда ледники Северного полюса исчезнут без следа. Неужели человечество перешагнуло точку невозврата? И какой будет "зловещая эпоха", предсказанная искусственным интеллектом? Рассказывает материал РЕН ТВ, который публикуют "Известия".

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