Организатор свадеб Рыненкова назвала тренды выездных торжеств в 2026 году

Выездные свадьбы в 2026 году стали полноценными многодневными путешествиями для близких. Об этом ИА НСН сообщила руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова.
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