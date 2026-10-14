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Организатор свадеб Рыненкова назвала тренды выездных торжеств в 2026 году

Организатор свадеб Рыненкова назвала тренды выездных торжеств в 2026 году

Выездные свадьбы в 2026 году стали полноценными многодневными путешествиями для близких. Об этом ИА НСН сообщила руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова.

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