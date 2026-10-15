27-летняя Алеся Кафельникова стала лицом новой лимитированной коллекции "Зимний сад" бренда Zarina. Российская модель, которая недавно подогрела слухи о проблемах в браке с бизнесменом Георгием Петришиным, снялась в рекламной кампании марки.