На лиц старше трудоспособного возраста приходится почти четверть населения Татарстана

В Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на брифинге в кабмине.
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