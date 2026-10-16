Лидеры европейских стран, собравшиеся в четверг в Брюсселе, перенесли обсуждение Украины на пятницу. В первый день саммита решили обсудить вопросы поважнее - энергетический кризис, общеевропейский бюджет и проблему миграции.
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