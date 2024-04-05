Архив США: НАТО в 1992 году обещало, что не будет вмешиваться в дела России

Путин неоднократно критиковал НАТО за расширение на восток и вмешательство во внутренние дела. Из данных архива США следует, что экс-генсек Вернер еще в 1992 году обещал не вмешиваться в дела России и стран СНГГенсек НАТО Манфред Вернер и председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов во время встречи 25 февраля 1992 года (Фото: Валентин Соболев / ТАСС) После распада СССР руководство НАТО в лице генсека Манфреда Вернера заверяло Руслана Хасбулатова, занимавшего на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР в том, что альянс не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ.