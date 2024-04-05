Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    А почему Вы думаете, что главнюки-бандерлоги сидят на Банковой? Сообщаю конфиденциально, их там нет.Третий удар по Кр...
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    Да,по Банковой бить низя,а ведь сразу же решили бы кучу проблем.Третий удар по Кр...

Архив США: НАТО в 1992 году обещало, что не будет вмешиваться в дела России

Архив США: НАТО в 1992 году обещало, что не будет вмешиваться в дела России

Путин неоднократно критиковал НАТО за расширение на восток и вмешательство во внутренние дела. Из данных архива США следует, что экс-генсек Вернер еще в 1992 году обещал не вмешиваться в дела России и стран СНГГенсек НАТО Манфред Вернер и председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов во время встречи 25 февраля 1992 года (Фото: Валентин Соболев / ТАСС) После распада СССР руководство НАТО в лице генсека Манфреда Вернера заверяло Руслана Хасбулатова, занимавшего на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР в том, что альянс не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ.

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