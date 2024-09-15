«Весь мир ждёт» – Кедми подбивает русских на мощную ответку Западу

Людмила Лиханова

посмотрела как много ципсятины и либерастни тут ошивается. так вот...резюмирую для них и для тех, кто понимает всю эту суету правильно: НЕ ДОЖДЕТЕСЬ. ВСЕ НАШИ ШАГИ БУДУТ СДЕЛАНЫ ВО-ВРЕМЯ И В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЧЕГО БЫ НЕ ВОПИЛИ НАШИ ВРАГИ. А ЯШКА КАЗАКОВ ВСЕГДА БЫЛ , ЕСТЬ И БУДЕТ ВРАГОМ СНАЧАЛА СССР А ТЕПЕРЬ И РОССИИ. ЕГО ОТЛУЧИЛИ ОТ ТВ, ЛИШИЛИ НЕ ТОЛЬКО БАБОК, НО И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОЦИРОВАТЬ. ВОТ ОН И ЛЕЗЕТ ИЗ КОЖИ Т.К. ЕМУ НУЖНО ПОСТОЯННО ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ НУЖНОСТЬ Т.К. ОН - НИКТО И ЗОВУТ ЕГО НИКАК. НАСТОЯЩИЙ ЕВРЕЙ ЭТО - АШКЕНАЗИ И СЕФАРДЫ, А ОН - ПРОСТО ЖИТЕЛЬ ИЗяРАэЛЯ И НЕДОЕВРЕЙ, ТАК...ПРОСТО ВЫПОЛНЯЕТ ЧУЖУЮ ВОЛЮ И ДОПУСТИЛ БОЛЬШУЮ ОШИБКУ И НЕ ОДНУ. ТЕПЕРЬ ОН И ЕГО БУДУЩЕЕ ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНО. НУ А НАМ ЕГО ОПУСЫ НЕ ИНТЕРЕСНЫ. ДЛЯ НАС ОН - ОТКРЫТАЯ КНИГА С ДЕРЬМОМ. И ТЕ, КТО УМЕЕТ ДУМАТЬ И ЛЮБИТ РОССИЮ НИКОГДА НЕ ПОВЕДЕТСЯ НА ЕГО ПОПЫТКИ ДОКАЗАТЬ СВОЮ НУЖНОСТЬ ГОСПОДАМ НЕ В ИЗяРАэЛЕ А ПОВЫШЕ. ВОТ ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ЕГО УПОРНО ПУСКАЮТ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ ЗДЕСЬ?!