Репетиция Парада на 9 мая в Екатеринбурге испугала Рёпке и Bild. Чем поразила "армия Путина"?

Военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке углядел «радикальные перемены» в российском военном параде в честь 9 мая в нынешнем году.
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