В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области.
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