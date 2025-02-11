Агроэксперт Березнюк: продукты с насекомыми не станут популярными среди россиян

Продукты с добавками из насекомых действительно следует маркировать. Однако популярными на российском рынке они в любом случае не станут, заявил RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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