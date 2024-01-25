Командующий ВС Эстонии: В НАТО недооценили военный потенциал России, рассчитывая на его истощение

Херем отметил, что наращивание российского военного потенциала является угрозой для стран НАТО, которые не могут ничего противопоставить России.
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