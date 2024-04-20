Лучший загородный отель России находится в Ленобласти

По решению жюри премии RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS 2023 В номинации лучший загородный отель решением жюри премии RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS 2023 стала гостиница We Lodge, которая находится во Всеволожском районе Ленобласти.
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