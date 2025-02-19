Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Лера Кудрявцева рассекретила «блудного сына» в финале шоу «Суперстар!»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в личном блоге о завершении съемок телепроекта «Суперстар!» и показала вернувшегося в кресло жюри Стаса Пьеху, которого несколько выпусков подряд заменял Кирилл Туриченко.

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