Непал: 489 человек погибли и множество пропали без вести, в том числе 667 туристов и путешественников, в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восток Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини из-за ливневых наводнений и оползней.