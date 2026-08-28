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Контрафронт

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Непал: 489 человек погибли и множество пропали без вести, в том числе 667 туристов и...

Непал: 489 человек погибли и множество пропали без вести, в том числе 667 туристов и путешественников, в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восток Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини из-за ливневых наводнений и оползней.

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