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Царьград

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Минтруд предложил внести ещё 13 профессий в список альтернативной службы

Минтруд предложил внести ещё 13 профессий в список альтернативной службы

Список будет иметь таким образом 237 специальностей.В России Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы, внеся в него ещё 13 процессий.

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