Стало известно, сколько жена Меладзе берет за корпоратив в РФ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился информацией о том, сколько зарабатывает экс-солистка известного творческого коллектива "ВИА Гра" и возлюбленная артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева за выступления на корпоративных мероприятиях в нашей стране.
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