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Царьград

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Игорь Вечерский предсказал финансы и конфликты с 7 по 13 сентября

Игорь Вечерский предсказал финансы и конфликты с 7 по 13 сентября

Руны раскрывают будущее знакам зодиака на неделю с 7 по 13 сентября. Дагаз сулит перемены, Ансуз обещает важные разговоры, а Манназ зовёт к самоанализу.

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