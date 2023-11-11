США получили от Moody's обновлённый кредитный рейтинг с негативным прогнозом

Одно из наиболее влиятельных международных рейтинговых агентств Moody’s, занимающееся присвоением кредитных рейтингов, а также исследованиями и анализом рисков, понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного.
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