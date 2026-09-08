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Крымская газета

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Ситуация со светом в Крыму 8 сентября

Ситуация со светом в Крыму 8 сентября

На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

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