Nova: в Болгарии прогремели взрывы на военном заводе

В ночь на субботу на одном из военных предприятий Болгарии прогремели взрывы, сообщает телеканал Nova, ссылаясь на местные власти.
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