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Die Zeit: «Северные потоки» подорвала группа из шести спецназовцев, которые подчинялись непосредственно главкому ВСУ Залужному

Die Zeit: «Северные потоки» подорвала группа из шести спецназовцев, которые подчинялись непосредственно главкому ВСУ Залужному

Газопроводы «Северный поток» подорвала группа из шести спецназовцев, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

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