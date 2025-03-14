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После резни власти Сирии пыталась обманом выманить укрывшихся на авиабазе "Хмейним" живых свидетелей убийств

После резни власти Сирии пыталась обманом выманить укрывшихся на авиабазе "Хмейним" живых свидетелей убийств

БлокнотРУ Устроившие массовую резню представители нового правительства Сирии, заявились на российскую авиабазу «Хмеймим», где прятались от преследований алавиты и христиане.

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Комментарии
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Алексей Попов
Собака этот эрдоган, кусает руку дающую.
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19 час.
Дмитрий Боев
История Грибоедова будет вновь повторяться на этом вновь погрузившемся в дикость Востоке. Только бы не повторилась его судьбв.
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16 час.
Ренат
С террористами никогда не стоит договариваться!!! Хороший террорист - мертвый террорист!
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16 час.
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