Посол Бразилии в Москве поддержал усилия по мирному решению конфликта

Посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил о поддержке усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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