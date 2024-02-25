Осуждённый за убийство пенсионерки екатеринбургский депутат поблагодарил за гумпомощь из зоны СВО

Олег Кинёв ушёл из колонии на СВО в конце 2023 года и служит сейчас военврачомВидеоролик с благодарностью за гуманитарную помощь, отправленную в зону специальной военной операции, прислал организатор убийства своей подопечной, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинёв.