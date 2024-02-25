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Осуждённый за убийство пенсионерки екатеринбургский депутат поблагодарил за гумпомощь из зоны СВО

Осуждённый за убийство пенсионерки екатеринбургский депутат поблагодарил за гумпомощь из зоны СВО

Олег Кинёв ушёл из колонии на СВО в конце 2023 года и служит сейчас военврачомВидеоролик с благодарностью за гуманитарную помощь, отправленную в зону специальной военной операции, прислал организатор убийства своей подопечной, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинёв.

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