Глава Шебекино удивился критике горожан, призвавших вместо клумб строить укрытия от обстрелов

Владимир Жданов отметил, что должна идти обычная жизнь, а меры безопасности и так принимаются исходя из оперативной обстановкиГлава Шебекино Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте» ранее разместил пост про озеленение города.
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