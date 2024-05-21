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Глава Шебекино удивился критике горожан, призвавших вместо клумб строить укрытия от обстрелов

Глава Шебекино удивился критике горожан, призвавших вместо клумб строить укрытия от обстрелов

Владимир Жданов отметил, что должна идти обычная жизнь, а меры безопасности и так принимаются исходя из оперативной обстановкиГлава Шебекино Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте» ранее разместил пост про озеленение города.

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