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ТНВдагы «Гаилә белән сайлыйбыз!» телемарафонында тагын бер iPhone 17 уйнатылды

«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсының тагын бер җиңүчесе билгеле. iPhone 17 хуҗасы Эльвира Хәлиуллина булды.

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