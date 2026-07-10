Включение Hyperliquid ETF в портфель расширяет охват институциональных инвесторов

Hyperliquid ETF знаменует собой еще одну важную веху в расширении доступа институциональных инвесторов к цифровым активам за пределы традиционных криптовалют, отражая растущее признание роли блокчейн-инфраструктуры в обслуживании расширяющихся финансовых рынков.
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