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Включение Hyperliquid ETF в портфель расширяет охват институциональных инвесторов

Включение Hyperliquid ETF в портфель расширяет охват институциональных инвесторов

Hyperliquid ETF знаменует собой еще одну важную веху в расширении доступа институциональных инвесторов к цифровым активам за пределы традиционных криптовалют, отражая растущее признание роли блокчейн-инфраструктуры в обслуживании расширяющихся финансовых рынков.

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