Марчин Пшидач из Польши обвинил окружение Зеленского в коррупции на фоне стремления Украины в ЕС. Напряженность между Украиной и Польшей усилилась из-за различий в трактовке Волынской резни и заявления Кирилла Буданова о возможной эскалации.