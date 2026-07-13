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Царьград

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Польша уличила окружение Зеленского в коррупции и эскалации конфликта

Польша уличила окружение Зеленского в коррупции и эскалации конфликта

Марчин Пшидач из Польши обвинил окружение Зеленского в коррупции на фоне стремления Украины в ЕС. Напряженность между Украиной и Польшей усилилась из-за различий в трактовке Волынской резни и заявления Кирилла Буданова о возможной эскалации.

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