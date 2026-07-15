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Ростех предлагает накрыть объекты ТЭК «Паутиной» от дронов

Ростех предлагает накрыть объекты ТЭК «Паутиной» от дронов

В компании «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) дали старт продажам инновационной системы «Паутина» — первого в своем роде комплексного решения для физической защиты стратегических объектов от ударов БПЛА.

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