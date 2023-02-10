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Olimpbet – титульный партнер ММА-промоушена Naiza

Olimpbet – титульный партнер ММА-промоушена Naiza

Olimpbet и Naiza объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Казахстанский букмекер №1 стал титульным партнером ведущей MMA-лиги страны.

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