Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС заключить сделку по Газе

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС заключить сделку по Газе

Египет, Катар и США в качестве посредников в палестино-израильских переговорах призвали ХАМАС и Тель-Авив согласиться на условия перемирия, озвученные ранее президентом США Джо Байденом, и заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

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