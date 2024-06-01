Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС заключить сделку по Газе

Египет, Катар и США в качестве посредников в палестино-израильских переговорах призвали ХАМАС и Тель-Авив согласиться на условия перемирия, озвученные ранее президентом США Джо Байденом, и заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии