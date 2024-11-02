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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике про Сафонова в матче с «Лансом»: «Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Матвей не допустил ни одной ошибки»

«ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0 в 10-м туре Лиги 1. Российский вратарь совершил два сэйва.  «Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае – вратарь.

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