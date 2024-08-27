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Петросян рассказал, что они с SHAMAN стоят на страже интересов народа

Петросян рассказал, что они с SHAMAN стоят на страже интересов народа

Известный юморист Евгений Петросян провел параллели между своим творчеством и музыкой певца SHAMAN. В интервью 5tv артист отметил, что их объединяет приверженность отечественной культуре и стремление быть голосом народа.

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