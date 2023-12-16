Потрясающие события и приятные сюрпризы: трем знакам сказочно повезет уже на днях Алёна ЮрьеваАстрологические предсказания на конец этой недели радуют определенные знаки зодиака, обещая им потрясающие события и приятные сюрпризы.
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