Правительство Франции усилило борьбу с пожарами в Жиронде и Ландах

Пожары на юго-западе Франции потребовали от государственности власти выделения значительных средств и развертывания большого количества военнослужащих, заявили в правительстве Франции, 25 июля пишет французская газета «20 Minutes».
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