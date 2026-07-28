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Царьград

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В Шумихе на День города ввели запрет на продажу алкоголя

В Шумихе на День города ввели запрет на продажу алкоголя

1 августа в Шумихе состоится празднование Дня города. В связи с проведением торжественных мероприятий на территории Шумихинского муниципального округа вводится временное ограничение на розничную продажу алкогольной продукции.

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