В Шумихе на День города ввели запрет на продажу алкоголя

1 августа в Шумихе состоится празднование Дня города. В связи с проведением торжественных мероприятий на территории Шумихинского муниципального округа вводится временное ограничение на розничную продажу алкогольной продукции.
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