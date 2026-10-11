Школьники Свердловской области получат шанс на смену в МФТИ

Ученики 9–10 классов Свердловской области могут до 2 ноября подать заявку на бесплатную подготовку к экзаменам по трём образовательным трекам, а авторы самых сильных заявок получат приглашение на двухнедельную очную смену в МФТИ весной 2027 года.