Школьники Свердловской области получат шанс на смену в МФТИ

Ученики 9–10 классов Свердловской области могут до 2 ноября подать заявку на бесплатную подготовку к экзаменам по трём образовательным трекам, а авторы самых сильных заявок получат приглашение на двухнедельную очную смену в МФТИ весной 2027 года.
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