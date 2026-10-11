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Царьград

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Школьники Свердловской области получат шанс на смену в МФТИ

Школьники Свердловской области получат шанс на смену в МФТИ

Ученики 9–10 классов Свердловской области могут до 2 ноября подать заявку на бесплатную подготовку к экзаменам по трём образовательным трекам, а авторы самых сильных заявок получат приглашение на двухнедельную очную смену в МФТИ весной 2027 года.

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