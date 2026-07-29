Астраханские лицеисты запустят научную платформу в стратосферу с Северного полюса

Школьники из Астрахани выиграли пропуск на сияющую вершину планеты. Тимофей Лысов из городского технического лицея и Тимофей Михайлов из СОШ №27 вошли в число финалистов всероссийского отбора проекта «Ледокол знаний», организованного госкорпорацией «Росатом» при поддержке Минпросвещения РФ.