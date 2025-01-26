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  • леонид рыбаков
    процентов 90 надо гнать а половину на лесоповал"Че ходишь сюда, ...
  • Ольга
    Гнать эту тварь с должности в соцзащите и впредь не допускать к работе с людьми!"Че ходишь сюда, ...
  • Николай Арзамасцев
    Можно попросить нынешнее руководство ЧВК Вагнер принять на реабилитацию, в каждый взвод по одному человеку с бейджико..."Что вы делаете, ...

"Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик в панике после прихода Трампа в Белый дом

"Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик в панике после прихода Трампа в Белый дом

Царьград ФОТО: © IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN www.imago-images.de/Globallookpress "Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик Александр Незлобин в панике после прихода Трампа в Белый дом - либералам-предателям теперь и в Америке живётся неуютно.

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Комментарии
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Семен Демин
Только в Россию обратно их не надо. А если в Россию, то только на Колыму, на рудники.
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5 час.
SERG Зам
Колыма чем провинилась?
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4 час.
Николай Арзамасцев
Можно попросить нынешнее руководство ЧВК Вагнер принять на реабилитацию, в каждый взвод по одному человеку с бейджиком &quot;Иноагент&quot;, у них не забалуют!
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26 мин.

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