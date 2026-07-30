Онищенко выступил в поддержку новых правил труда и отдыха для водителей

Специфика работы водителя носит "операторский" характер: при минимальной физической нагрузке мозг находится в постоянном напряжении, а это само по себе создаёт серьёзную нагрузку на организм В России были приняты новые правила, регулирующие режим труда и отдыха водителей.
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