Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Онищенко выступил в поддержку новых правил труда и отдыха для водителей

Онищенко выступил в поддержку новых правил труда и отдыха для водителей

Специфика работы водителя носит "операторский" характер: при минимальной физической нагрузке мозг находится в постоянном напряжении, а это само по себе создаёт серьёзную нагрузку на организм В России были приняты новые правила, регулирующие режим труда и отдыха водителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии