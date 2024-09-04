Собчак и Богомолов посетили премьеру сериала «Комбинация»

Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым осетили премьерный показ сериала «Комбинация». Известный режиссер Константин Богомолов и его супруга, журналистка Ксения Собчак, стали гостями на премьере нового сериального проекта.
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