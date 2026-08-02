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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Узбекистан может сыграть с Россией осенью: «Мы открыты к проведению матча в сентябре-октябре или ноябре. Будем учитывать переговоры с другими сборными и позицию Каннаваро»

Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев оценил идею провести товарищеский матч против команды России.

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