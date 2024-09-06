Явка на выборах в Хабаровском крае составила 8,76 процента

В Хабаровском крае явка на выборах в единый день голосования составила 8,76 процента, сообщил глава избиркома Хабаровского края Денис Кузьменко во время прямого включения в информационном центре ЦИК 6 сентября.
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