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Приморцы присматриваются к отпуску на Сейшелах и на Мадагаскаре

Приморцы присматриваются к отпуску на Сейшелах и на Мадагаскаре

В 2026 году российские туристы уже побывали более чем в 190 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

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