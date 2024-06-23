ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00

© Фото : соцсети Кривой Рог затянуло дымом, сообщается о ЧП на коксохимическом заводе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в результате атаки на Севастополь дети получили осколочные ранения Украинские сообщили о ЧП в Кривом Роге.