По словам журналиста, Зеленский пытается убедить европейских партнеров, что ситуация на Украине останется под контролем в течение ближайших шести месяцев, однако выборы следовало бы провести раньше.
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