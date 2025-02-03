🇷🇺☄☄Кадры уничтожения артиллеристами 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск живой силы противника на Северском направлении💥 #ВСРФ #3ОА #Артиллерия #БпЛА #Прилет #ВСУ #СВО.
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🇷🇺☄☄Кадры уничтожения артиллеристами 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск живой силы противника на Северском направлении💥 #ВСРФ #3ОА #Артиллерия #БпЛА #Прилет #ВСУ #СВО.
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