На нижегородском заводе ЛУКОЙЛа остановили работу установки

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» была приостановлена работа технологической установки из-за «инцидента», говорится в сообщении на официальном сайте компании 12 января.
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