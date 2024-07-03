В Омске до конца лета расширят территорию Западного кладбища в Старом Кировске. Все работы обойдутся бюджету в 2 млн рублей.
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В Омске до конца лета расширят территорию Западного кладбища в Старом Кировске. Все работы обойдутся бюджету в 2 млн рублей.