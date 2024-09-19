Член ОП Данюк назвал «план победы» Зеленского попыткой привлечь внимание

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что заявления Владимира Зеленского о «плане победы» — это не более, чем попытка привлечь внимание к Украине.
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